Gf Vip, entra Delia Duran e Soleil in crisi pensa all'addio: «Voglio uscire»

Aria di crisi per Soleil Sorge in vista dell'entrata nella casa del Gf Vip della moglie di Alex Belli, Delia Duran. I tre si sono resi protagonisti di un discusso triangolo amoroso. L'attore di CentoVetrine è stato accusato di aver tradito sua moglie con l'influencer, durante quella che è stata definita dallo stesso come una «chimica artistica». Dopo la diretta di ieri Soleil Sorge è caduta in crisi e ha confessato ai coinquilini di voler lasciare la casa: «Non ce la faccio più!».

Soleil vuole abbandonare la casa del Gf Vip

Soleil è stanca e sembra molto convinta della sua scelta di abbandonare il gioco: «Ci sono troppe situazioni che non mi piacciono più - ha confidato - Comunque io mi sa che faccio campagna elettorale per farmi uscire fuori questa settimana, perché qua dentro non ce la faccio più. Perché non devo dirlo, ti giuro che è quello che penso».

Nel frattempo Delia Duran che è chiusa in hotel in quarantena, per preparare il suo ingresso nella casa. «Alfo ti dò una news flash, io mi sono presa una pausa da Alex. Abbiamo continuato a litigiare anche per alre cose e quindi ho detto basta. Mi sono rotta le scatole. Non è l'amicizia che si è creata tra loro ma invece di preoccuparsi della nostra amicizia lui pensa a scrivere tweet», ha rivelato nella puntata di ieri. In molti continuano a chiedersi perchè Delia per risolvere i problemi di coppia dovrebbe entrare nella casa, pensavamo che fosse tutto abbastanza risolto.