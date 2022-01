Stasera in tv, oggi lunedì 24 gennaio su Cielo «Black Book»: curiosità e trama del film con Carice van Houten

Stasera in tv, lunedì 24 gennaio, andrà in onda su Cielo alle 21:20 il film «Black Book», del 2006. Pellicola olandese di successo, che racconta un'operazione di spionaggio anti nazisti durante la seconda guerra mondiale.

Trama

Rachel, donna ebrea durante la seconda guerra mondiale, riesce a mettersi in contatto con un uomo della resistenza e si unisce a un gruppo di ebrei in attesa di trovare salvezza nel sud del paese. La donna dovrà infiltrarsi tra le fila nemiche cercando di sedurre un ufficiale delle SS. Ma un traditore è in agguato.

Curiosità

Il film risultò fin ad allora la più costosa produzione olandese, per oltre 20 milioni di euro, confermandosi il maggior successo locale del 2006. Al 27 maggio 2007 ha totalizzato oltre 1.000.000 di spettatori, incassando 10.058.486 euro. Ha inoltre incassato più di 4 milioni di dollari negli USA, più di 1 milione di sterline in Gran Bretagna e oltre 7 milioni di euro nel resto del mondo.