Stasera in tv, oggi lunedì 24 gennaio su Rai 4 «Seven Sisters»: curiosità e trama del film con Willem Dafoe e Noomi Rapace

Stasera in tv, lunedì 24 gennaio, andrà in onda su Rai 4 alle 21:20 il film «Seven Sisters», del 2017. Film futuristico con Willem Dafoe e Noomi Rapace, che interpreta le sette sorelle. Regia di Tommy Wirkola.

Trama

La storia si svolge in un futuro distopico, dove vige la legge del figlio unico. È il 2073 e la sovrappopolazione del pianeta Terra è ormai ingestibile. Il tutto causato principalmente da un critico aumento dei parti gemellari e plurigemellari, provocati in parte da nuovi ortaggi OGM introdotti per scongiurare la fame nel mondo. Per la legge tutti i fratelli e sorelle devono essere prelevati da un organo preposto, ibernati e messi in stato di sonno fino alla risoluzione del problema. Le protagoniste sono le sorelle Settman, che vivono un giorno alla settimana nel mondo esterno, dividendo tra loro la stessa identità. Quando però una di loro non fa ritorno a casa, si scatena il caos.

Curiosità

La Rapace ha spiegato d’aver seguito un preciso rituale per riuscire a interpretare sette personaggi differenti. Ogni personaggio aveva la propria distinta personalità e l’attrice ha deciso di ascoltare un tipo differente di musica per ogni sorella, indossando profumi specifici per ognuna di loro.