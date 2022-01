Stasera in tv, oggi lunedì 24 gennaio su Iris «Blow»: curiosità e trama del film con Johnny Depp

Stasera in tv, lunedì 24 gennaio, andrà in onda su Iris alle 21:00 il film «Blow», del 2001. Film che racconta la vita del trafficante di droga George Jung, interpretato da Johnny Depp. Nel cast anche Penelope Cruz.

Trama

George Jung è un trafficante di droga degli Stati Uniti. Cresciuto tra l’amore per il padre e un rapporto difficile con la madre, il giovane George inizia a spacciare erba in California. Ben presto i suo affari cresceranno facendolo diventare un potente trafficante e il punto di riferimento del Cartello di Medellìn. Inizierà a trafficare cocaina per il leggendario Pablo Escobar. Una vita fatta di illegalità, eccessi, soldi che lo porterà ad avere tanti nemici. Unico segno di normalità nella sua vita è la nascita di sua figlia, avuta da una donna colombiana.

Curiosità

Il film è ispirato al libro inchiesta di Bruce Porter sulla vita di George Jung, che nel film ha il volto di Johnny Depp. Per la sua interpretazione – apprezzata dal pubblico che ha affollato le sale all’uscita del film – Penelope Cruz ha ricevuto la nomination come Peggior attrice ai Razzies Awards.