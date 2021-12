Stasera in tv, oggi giovedì 9 dicembre su Italia 1 «It: Capitolo 2»: curiosità e trama del film con Bill Hader

Stasera in tv, giovedì 9 dicembre, andrà in onda su Italia 1 alle 21:21 il film «It: Capitolo 2» del 2019. Terzo lungometraggio diretto dal regista argentino Andrés Muschietti. Tra i protagonisti Jessica Chastain, Bill Hader e James McAvoy.

Domenica In, la storia di Luca Trapanese il papà gay che ha adottato una bimba down: «Se avessi potuto scegliere, avrei voluto lei»

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Perfetti sconosciuti, il film più richiesto TV GF Vip, Lulù svela i 4 concorrenti che lasceranno dopo il... LA FINALE X Factor, stasera la finale TELEVISIONE Gf, notte di passione tra Manuel e Lulù Selassiè

La trama

Nel 1989 Pennywise è stato sconfitto ma non eliminato, così si passa al 2016, perché ogni 27 anni torna nella cittadina di Derry con le fattezze di clown e rapisce e uccide bambini. In questo secondo capitolo, ritroviamo tutti i protagonisti dello scorso episodio, tutti sono diventati adulti e hanno intrapreso strade diverse, hanno lasciato la cittadina natale e si sono dimenticati dell'orrore vissuto quasi trent'anni prima. Tutti tranne Mike, che è rimasto a Derry e non avendo scordato nessun dettaglio può preparare gli altri membri del Loser Club alla battaglia finale, per sconfiggere una volta per tutte Pennywise. Se nel primo film gli attori, per ovvie ragioni d'età, erano quasi tutti esordienti, nel caso del sequel, il cast si affida a nomi ben più noti: Jessica Chastain nei panni di Beverly Marsh, James McAvoy in quelli di Bill Denbrough, Il comico Bill Hader, vincitore agli Emmy Award per la comedy “Barry”, interpreta Richie Tozier. Il ruolo di Pennywise sarà invece affidato anche questa volta allo svedese Bill Skarsgard.

Giancarlo Magalli: «Il mio programma non va in onda. Programmazione Rai schizzofrenica»

Curiosità

Le riprese del film sono incominciate il 19 giugno 2018, presso i Pinewood Toronto Studios e in location nei dintorni di Port Hope, Oshawa e Toronto, nell'Ontario, e sono terminate il 30 ottobre 2018.

Gli effetti speciali sono stati forniti dalla Atomic Arts and Method Studios, supervisionati da Brooke Lyndon-Stanford, Justin Cornish, Josh Simmonds e Nicholas Brooks come supervisore della produzione con l'aiuto di Cubica, Lola VFX, Make VFX, Rodeo FX e Soho VFX.

Ballando con le Stelle, Arisa accetta la proposta di Rocco Siffredi? «Sono pronta alla strada erotica»