Stasera in tv, oggi lunedì 6 dicembre su Rai 4 «I segreti di Marrowbone»: curiosità e trama del film con George MacKay

Stasera in tv, lunedì 6 dicembre, andrà in onda su Rai 4 alle 21:20 il film «I segreti di Marrowbone» del 2018. Settimo lungometraggio diretto dal regista spagnolo Sergio G. Sánchez. Tra i protagonisti Anya Taylor-Joy, George MacKay e Charlie Heaton.

La trama

Nel 1969, quattro fratelli e la loro madre Rose arrivano a Marrowbone, una casa ereditata nell'America rurale. La famiglia ha lasciato l'Inghilterra per sfuggire al padre violento e a un passato difficile, nella speranza di iniziare una nuova vita. Ma la madre dei ragazzi muore improvvisamente, lasciandoli soli e senza risorse. Per paura di essere separati e fare ritorno in Inghilterra, i fratelli decidono di seppellire il corpo della madre nel giardino e mantenere il segreto sulla sua morte. I fratelli possono contare sull'amicizia di Allie, una ragazza del posto che diventa la loro unica speranza, mentre cercano di sopravvivere senza supervisione di un adulto. Mentre tentano di sopravvivere, nascondendosi dal mondo e dovendo creare un escamotage nel momento in cui un avvocato necessita che la loro madre firmi per lui un documento, una figura sinistra e minacciosa inizia a tormentare la vecchia casa.

Curiosità

Il film è stato presentato in anteprima l'11 settembre 2017 al Toronto International Film Festival e distribuito nelle sale cinematografiche spagnole il 27 ottobre dello stesso anno.

La pellicola ha incassato circa 10,25 milioni di euro.

