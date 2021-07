Stasera in tv giovedì 8 luglio su Rete 4, «L'allenatore nel pallone»: curiosità e trama del film con Lino Banfi

Giovedì 8 Luglio 2021, 11:43

Stasera in tv andrà in onda su Rete 4 alle 21:27 il film «L'allenatore nel pallone» del 1984. Trentaquattresimo lungometraggio diretto dal regista americano Sergio Martino. Il film è diventato un cult italiano per tutti gli appassionati di calcio, anche grazie anche alle numerose comparse di reali protagonisti del campionato italiano di calcio degli anni ottanta, come giocatori, allenatori, commentatori e giornalisti sportivi.

APPROFONDIMENTI IL REALITY Temptation Island, l'indiscrezione choc IL CASO Eurovision 2022 in Italia, Roma senza strutture RAI Italia-Spagna, ascolti record TELEVISIONE Perfetti sconosciuti, il film più richiesto

Mediaset dice addio al trash, Pier Silvio Berlusconi: «Ora puntiamo alle famiglie»

La trama

Oronzo Canà, interpretato da Lino Banfi, un mediocre allenatore foggiano, viene chiamato dal patron della Longobarda per dirigere la sua squadra appena promossa in serie A. Ma Canà ignora che le mire del presidente siano ben lontane dalla genuina ricerca della gloria sportiva. Nel cast della pellicola anche Gigi Sammarchi e Andrea Roncato, oltre che giocatori di fama come Carlo Ancelotti, Picchio De Sisti, Roberto Pruzzo, Ciccio Graziani e il giornalista Aldo Biscardi.

Temptation Island, tra Tommaso e Valentina com'è andata a finire? «Non è la donna per me, neanche ha pianto»

Curiosità

La colonna sonora de «L'allenatore nel pallone» è stata curata dai fratelli De Angelis, meglio noti come Oliver Onions, conosciuti per le innumerevoli sigle di cartoni animati, per le colonne sonore dei film di Bud Spencer e Terence Hill e dello sceneggiato televisivo Sandokan.

Italia-Spagna, ascolti record: la partita ha registrato 17 milioni di spettatori