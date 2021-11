Stasera in tv, oggi martedì 9 novembre su Rai 4 «Kingsman: Il Cerchio d'oro»: curiosità e trama del film con Taron Egerton

Stasera in tv, martedì 9 novembre, andrà in onda su Rai 4 alle 21:20 il film «Kingsman: Il Cerchio d'oro» del 2017. Sesto lungometraggio del regista inglese Matthew Vaughn. Tra i protagonisti Colin Firth, Taron Egerton e Julianne Moore.

Pellicola sequel di «Kingsman - Secret Service» del 2014.

La trama

Per Eggsy, interpretato da Taron Egerton, che dopo l'ultima missione si è guadagnato la divisa Kingsman, i giorni da giovane scapestrato sono terminati lasciando il posto a quelli da spia, che prendono il via, però, nel peggiore dei modi. La sede dell'agenzia di servizi segreti indipendente, infatti, viene distrutta in un'esplosione e il mondo tenuto in ostaggio. I Kingsman sono dunque chiamati all'azione. Per lottare contro un terribile nemico comune, ovvero la potente imprenditrice Poppy, legata all'organizzazione segreta denominata "Il Cerchio d'oro", i Kingsman stringono un patto con gli Statesman, loro controparte statunitense. Queste due organizzazioni segrete d'elite devono riunire le forze per riuscire a sconfiggere un nemico comune e per salvare il mondo, una cosa che sta diventando un po' un'abitudine per Eggsy.

Curiosità

L'anteprima del film si è tenuta a Londra il 18 settembre 2017. Precedentemente, era prevista un'anteprima il 12 settembre a New York; tuttavia, in seguito ai danni provocati dall'uragano Harvey negli Stati Uniti, la Fox ha preferito annullare l'anteprima americana e donare il budget stanziato per l'evento alle famiglie delle vittime.

Il film è stato distribuito nelle sale cinematografiche britanniche e statunitensi a partire dal 22 settembre 2017 da 20th Century Fox. In Italia, è stato distribuito a partire dal 20 settembre dello stesso anno. Nel maggio del 2017 il regista Matthew Vaughn ha annunciato di star pianificando un eventuale terzo film, ma anche un progetto spin-off legato alla saga.

