Gf Vip, Nicola Pisu a Miriana Trevisan: «Meriti un uomo che ti tratti male». Bufera per la frase choc. Signorini: «Vergognati»

È bufera social (e non solo) su Nicola Pisu, uno dei protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Colpa di una frase diretta a Miriana Trevisan durante la diretta della puntata di ieri sera. E pensare che tra i due era nato anche un flirt che però ha avuto una brusca frenata. «Per me sì, la storia è finita», aveva detto lei in apertura di puntata ad Alfonso Signorini. Le cose però sono decisamente degenerate quando più avanti, al momento delle nomination, i due si sono nominati a vicenda. Ne è nata una discussione che è sfociata in una frase che ha gelato lo studio: «Vai da chi ti tratta male, è quello che meriti». Immediata la reazione di Miriana e delle altre donne della casa: «Questa frase è troppo, è da maschilista», ha risposto la Trevisan al figlio della Mirigliani. Anche Alfonso Signorini è intervenuto per pretendere le scuse di Pisu: «Scusati, anche a voce alta, perché non accetto che si dicano queste scemenze e vergognati».

La lite Pisu-Trevisan

I due si sono rinfacciati le rispettive mancanze, dopo che già qualche giorno fa alla Trevisan non era andato giù qualche atteggiamento ritenuto troppo "appiccicoso" di Nicola Pisu (per esempio lui aveva dormito a terra accanto a lei pur di tenerle la mano durante la notte). «Nomino Miriana perché mi sento preso in giro per tante cose», ha detto lui ieri sera. «Per la stessa ragione nomino Nicola - ha spiegato la showgirl - questa parte del suo comportamento non mi piace, tu sei fisico e io volevo bloccare questa cosa». Da lì la frase choc, che ha fatto il giro dei social che ne hanno condannato i motivi e l'origine. Non rischia la squalifica, ma il pubblico certamente non dimenticherà un'uscita più che infelice.

