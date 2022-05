Stasera in tv, su Iris «L'avvocato del diavolo»: un thriller dalle tinte horror con Al Pacino e Keanu Rives

Stasera in tv lunedì 9 maggio in prima serata su Iris va in onda il film «L'avvocato del diavolo». Uscito nelle sale nel 1997 il thriller drammatico e di ispirazione horror del 1997 è diretto da Taylor Hackford. Nel cast: Keanu Rives, Al Pacino, Charlize Theron, Connie Nielsen, Jeffrey Jones, Jiudith Ivey, Craig T. Nelson

La trama

Giovane talentuoso avvocato di provincia riceve una proposta da un importante studio legale della grande mela a far parte del suo staff. Quel che sembra una meravigliosa opportunità nasconde un nefasto inganno.

Curiosità

Il titolo del film, oltre a riprendere l’espressione idiomatica “avvocato del diavolo”, è tratto dall’omonimo best-seller di Andrew Neiderman, L’avvocato del diavolo. In questo libro, Neiderman parla della corruzione dell’animo umano e del libero arbitrio, e il film con protagonista Keanu Reeves è riuscito in pieno a esaltarne la trama.