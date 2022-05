Stasera in tv, su RaiMovie «Balla coi lupi»: western da Oscar diretto e interpretato da Kevin Costner

Stasera in tv lunedì 9 maggio in prima serata su RaiMovie va in onda il film «Balla coi lupi». Uscito nelle sale nel 1990 la pellicola western è diretta e interpreatata da Kevin Costner. Nel cast anche Graham Greene, Mary McDonnell, Rodney A. Grant

La trama

Il tenente John Dumbar (Kevin Costner) diventa suo malgrado un eroe di guerra; in premio riceve il cavallo Sisko e l'autorizzazione a scegliere la sua prossima destinazione. Dumbar chiede di essere mandato in un avamposto della frontiera indiana, in territorio Sioux. Ha inizio per lui un periodo che lo cambierà profondamente e lo farà rinascere come un uomo nuovo nella tribu' di Uccello Scalciante e Vento nei Capelli.

Curiosità

Il film è la prima opera da regista di kevin Costner ed è divenuto cult nel corso degli anni. Ha conquistato 7 premi Oscar: miglior film, regia, sceneggiatura, colonna sonora, montaggio, fotografia e sonoro. Durante la caccia al bufalo, Kevin Costner non ha usato controfigure per cavalcare, anche quando ha dovuto sparare senza tenere le redini. Tuttavia, durante le riprese, Costner è stato colpito fortuitamente, rischiando di rompersi la schiena cadendo da cavallo.Per evitare qualsiasi violenza sugli animali, la Tig Productions di Kevin Costner ha speso 250.000 dollari per i bufali robotici utilizzati nelle sequenze di caccia. Una sequenza girata in 8 giorni con 25 bufali robot e 7 macchine da presa differenti, oltre a un elicottero e 10 pick-up.