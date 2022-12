Stasera in tv, sabato 17 dicembre "The Hanging Sun" su Sky Cinema Uno: trama e cast del thriller con Alessandro Borghi

Stasera in tv, sabato 17 dicembre, andrà in onda alle 21.15 su Sky Cinema Uno “The Hanging Sun - Sole di mezzanotte” il thriller noir di Francesco Carrozzini del 2022 con Alessandro Borghi e Jessica Brown Findlay. Tratto dall’omonimo romanzo di Jo Nesbø, il film è scritto da Stefano Bises e ambientato tra le atmosfere rarefatte dell'estate norvegese dove il sole non tramonta mai.

Stasera in tv, The Hanging Sun: la trama

John è in fuga. Ha tradito un potente boss criminale. La vita criminale a cui il padre lo ha instradato non fa più per lui e gli vengono i brividi al pensiero che, in fondo, quella sia l’unica esistenza a cui Dad lo abbia mai preparato. Per mettersi al riparo da lui e da suo fratello, John punta verso l’estremo Nord, e trova riparo nel fitto della foresta, vicina a un villaggio isolato dell’estremo Nord, dove domina la religione, il sole non tramonta mai e le persone sembrano appartenere a un’altra epoca. Ma Dad non può rinunciare all’unico figlio a cui tiene davvero: tempo di ricostruire i suoi spostamenti e scovarne la posizione, che a suo fratello Michael viene ordinato di andarlo a recuperare.

Tra lui e il suo destino ci sono solo Lea, una donna in difficoltà ma dalla grande forza, e suo figlio Caleb, un bambino curioso e dal cuore puro. Mentre il sole di mezzanotte confonde realtà e immaginazione, John dovrà affrontare il tragico passato che lo tormenta. Anche Lea ha i suoi demoni: la morte in mare del suo violento marito Aaron, e il sospetto da parte del villaggio che potrebbe essere stata lei a provocare quell’incidente.

Con il passare dei giorni i tre si avvicinano. Per Lea John è il primo uomo in grado di darle protezione, senza privarla della sua libertà, per Caleb un’insperata figura paterna a cui raccontare il proprio mondo e lo stesso John sembra intravedere in questo incontro la possibilità di una redenzione e di una nuova vita. Inevitabilmente, iniziano a sentirsi come una nuova famiglia. E mentre Michael si avvicina sempre più al fratello, il cerchio si stringe anche intorno a Lea con suo padre che vuole intrappolarla nuovamente in una vita che non desidera. Lea e John dovranno riuscire a emanciparsi dai rispettivi padri; solo in questo modo potranno mettere fine a un passato doloroso e aprirsi, finalmente, all’inaspettata possibilità di una nuova vita insieme.

Il cast

