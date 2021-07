Stasera in tv giovedì 1 luglio su Rai Movie, «Empire State»: curiosità e trama del film

Giovedì 1 Luglio 2021, 13:41

Stasera in tv andrà in onda su Rai Movie alle 21:10 il film «Empire State» del 2013. Quarto lungometraggio diretto dal regista statunitense Dito Montiel, il film tratto da una storia vera, è uno dei più grandi successi dell'attore ed ex wrestler Dwayne Johnson.

La trama

Nel 1982 due ragazzi, Chris, interpretato Liam Hemsworth e Eddie, amici dall'infanzia, per cambiare definitivamente le loro esistenze, organizzano una rapina che frutta ben 15 milioni di dollari all'azienda di automobili blindate in cui Chris ha lavorato come guardia di sicurezza. A furto avvenuto Chris e Eddie devono liberarsi di James Ransone, il tenace detective che è sulle loro tracce.

Curiosità

Nel film Liam Hemsworth, finora conosciuto per il ruolo del bel innamorato di Miley Cyrus in The Last Song, affronta invece una prova attoriale in un film d'azione. Emma Roberts, invece, apparsa nella commedia «L'arte di cavarsela» è nipote della famosa attrice Julia Roberts.

