Dazn trasmetterà Europa League e Conference League: accordo per tre anni

Alla fine la spunta Dazn. La principale piattaforma sportiva mondiale, infatti, trasmetterà tutta la UEFA Europa League e il meglio della UEFA Conference League per i prossimi 3 anni.

Fino al 2024, tutte le partite dell'Europa cadetta, dalla fase a gironi fino alla finale, e il meglio della nuova competizione, la Conference League, saranno trasmesse su Dazn e commentate in italiano. Un altro tassello alla già ricchissima offerta della piattaforma che lo scorso marzo si è aggiudicata i diritti tv di tutta la Serie A TIM (7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva) e che ha recentemente annunciato anche il rinnovo, per altre tre stagioni, dei diritti della Serie BKT. A queste si aggiungono molte altre competizioni calcistiche internazionali tra cui LaLiga, il massimo campionato spagnolo, e il meglio del calcio internazionale con la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS, oltre ai canali tematici dell'Inter e del Milan.

Completa l’offerta un ampio catalogo multisport con MotoGP, Moto2 e Moto3, NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, Indycar e freccette. A ciò si aggiungono i canali Eurosport 1 HD e 2 HD attraverso cui sarà possibile seguire, tra le altre competizioni, l’avventura olimpica di Tokyo 2020.

Il tutto al prezzo unico di 29,99 euro al mese ma con una promozione speciale. Infatti, per i nuovi clienti che si abboneranno dall’1 al 28 luglio, è prevista un’offerta di 19,99 euro al mese per 14 mesi. Ma Dazn ha riservato un’attenzione speciale anche per i propri clienti che, a partire da settembre, pagheranno 19,99 euro al mese (anziché 29,99 euro) per 12 mesi con in regalo due mesi senza costi aggiuntivi. Come di consueto, è possibile disdire l’abbonamento in ogni momento, senza ulteriori costi aggiuntivi e senza restituzione degli sconti fruiti.