Stasera in tv, lunedì 16 agosto su Canale 5 «Balloon - Il vento della libertà»: curiosità e trama del film con Karoline Schuch

Lunedì 16 Agosto 2021, 13:49

Stasera in tv, lunedì 16 agosto, andrà in onda su Canale 5 alle 21:21 il film «Balloon - Il vento della libertà» del 2018. Ottavo lungometraggio diretto dal regista tedesco Michael Herbig. Tra i protagonisti David Kross, Karoline Schuch e Friedrich Mücke.

La trama

Da una storia vera. Estate 1979: due famiglie tedesche costruiscono una mongolfiera per passare dalla Germania dell'est a quella dell'Ovest ed essere finalmente liberi. Ma quando manca poco per giungere a destinazione la mongolfiera ha un guasto e devono rinunciare alla fuga. La Stasi viene a conoscenza del loro progetto e comincia a braccarli costringendoli a una lotta contro il tempo per cercare di nuovo la libertà.

Curiosità

In Germania la pellicola, tratta da una stroia vera, è uscita nelle sale il 27 settembre 2018. Il film al cinema ha raggiunto un pubblico di circa 935mila spettatori. «Balloon - Il vento della libertà» è stato presente anche nella fase preselettiva del German Film Award 2019.

