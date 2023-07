Sky, nuovi palinsesti: le serie da “Piedone” a “Mussolini” e il ritorno di Morgan a X Factor. Ecco cosa cambia

Nuovi palinsesto per i suoi primi vent’anni di Sky in Italia. Vent’anni di tutto. Vent’anni di innovazioni, di storie uniche, di grandi emozioni, che hanno cambiato le abitudini degli italiani davanti alla televisione.

Tante le novità a cominciare dalle Serie televisive. Poi il cinema, lo sport e l'intrattenimento. C'è tutto. Non manca nulla

SERIE TV

Quella in arrivo sarà una grande stagione per la serialità, fra titoli attesissimi, il meglio delle novità internazionali, le serie Sky Original e i franchise più amati e riconoscibili. Una stagione appena iniziata con i nuovi episodi di And Just Like That…, sequel di un cult assoluto come Sex and the City, in esclusiva e in contemporanea con gli USA, e che proseguirà a luglio con la spy story britannica Una spia tra noi, con Damian Lewis e Guy Pearce, e il crime drama Sky Original con Tim Roth L’ultimo boss di Kings Cross. Ad agosto tornano coi nuovi episodi Winning Time – L’ascesa della dinastia dei Lakers e Billions, con Damian Lewis di nuovo insieme a Paul Giamatti per la stagione finale. A settembre appuntamento con la Sky Original Domina, con ancora protagonista Kasia Smutniak, per proseguire, in autunno, con il mistery drama Un’estate fa con Lino Guanciale e Filippo Scotti, seguito da Unwanted - Ostaggi del mare, liberamente tratto da “Bilal”, il libro inchiesta sulle rotte dei migranti del giornalista Fabrizio Gatti e da Non ci resta che il crimine – La serie, con i protagonisti della trilogia cinematografica di Massimiliano Bruno. Entro fine 2023 l’attesissimo True Detective: Night Country, con Jodie Foster, e nel 2024 fra le altre le novità Sky Original: Dostoevskij dei fratelli D’Innocenzo, con Filippo Timi, L’Arte della Gioia di Valeria Golino, dallo scandaloso romanzo postumo di Goliarda Sapienza, il ritorno di Call My Agent – Italia, con un nuovo parterre di guest-star di primissimo piano, e M. Il figlio del secolo dal romanzo di Antonio Scurati, con Luca Marinelli nei panni di Benito Mussolini. E ancora, i nuovi episodi de Il Re con Luca Zingaretti, Un Amore con Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti, Mary & George con Julianne Moore, e Il tatuatore di Auschwitz dal bestseller di Heather Morris. Quindi i prestige drama HBO, dalle novità assolute del prossimo anno The Regime con Kate Winslet e Hugh Grant e The Sympathizer di Park Chan-wook, con Robert Downey Jr., alle nuove stagioni – in arrivo prossimamente - delle premiatissime House of The Dragon e The White Lotus. E inoltre, le nuove serie a brand Sky Original in questi giorni o prossimamente sul set: la dramedy Hanno ucciso l’Uomo Ragno - La vera storia degli 883, diretta da Sydney Sibilia, la seconda stagione di Blocco 181 ancora in collaborazione con Salmo. Due nuovi progetti in sviluppo vengono annunciati oggi: Piedone, con Salvatore Esposito erede spirituale del personaggio reso immortale da Bud Spencer.

«Per me è emozionante raccogliere l’eredità morale non solo del commissario Rizzo ma di un personaggio con Bud Spencer. Non mi sono mai perso un suo film. Ora sarò un suo figlioccio. Sono carico. Vedremo una Napoli bella, solare e tanti cazzotti. Ma non sarà una sua imitazione»

Infine la serie TV La Mala (titolo ancora provvisorio) sulla Milano criminale degli Anni ’70, ispirata all’omonima docu-serie Sky Original di grande successo.

E poi:

"The Blacklist" (stagione 9)

"Sandition" (stagione 2)

"The Equalizer" (stagione 2)

"Transplant" (stagione 2)

"The White Lotus" (stagione 2)

"Coroner" (stagione 4)

"Babylon Berlin" (stagione 4)

"Gangs of London - Il volto oscuro di Londra" (stagione 2)

"Yellowstone" (stagione 5)

"His Dark Materials - Queste oscure materie" (stagione 3)

"One Chicago": "Chicago Med", Chicago P.D." (stagione 10), "Chicago Fire" (stagione 11)

"Law & ORder: Special Victims Unit" (stagione 24)

"Outlander" (stagione 7)

"Succession"(stagione 4)

INTRATTENIMENTO

Stagione ricchissima anche per gli show con tutti i titoli più amati dell’intrattenimento made in Sky, come X Factor. Per il secondo anno consecutivo Francesca Michelin condurrà X Factor. In giuria confermati Ambra, Fedez e Dargen D’Amico. Confermato il ritorno di Morgan: «Il mondo è cambiato e anche X Factor è cambiato. Io invece…». Francesca Michelin non ha nascosto che «all’inizio era un po’ titubante se tornare o no perché so che confermarsi è difficile e migliorarmi come piace a me ancor di più. Ma mi sto divertendo tantissimo e questo è molto stimolante. Voglio sempre alzare l’asticella». Ma attenzione: «Io non riesco essere super partes! E le mie urla durante le registrazioni lo confermano…»

Confermato anche MasterChef Italia con il trio delle meraviglie Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, e la nuova stagione dello straordinario viaggio di Pechino Express, reduce da un’annata esaltante e indimenticabile. Viaggio e talent ancora da decidere. Insomma Lavori in corso. «Ma vi garantisco - conferma Costantino - che Pechino lo vogliono fare tutti, perché è una gara con se stessi».

E poi ancora, gli episodi inediti di imperdibili show cult: Alessandro Borghese 4 Ristoranti, Bruno Barbieri - 4 Hotel, Quattro matrimoni con Costantino Della Gherardesca.

CINEMA

Con tantissime prime visioni all’anno, anche nella prossima stagione Sky Cinema propone un’offerta completa, per tutti i gusti: il meglio del cinema italiano e internazionale, le pellicole di qualità premiate ai grandi festival, le saghe che hanno fatto la storia del cinema, tanti contenuti per i più piccoli e un’ampia varietà di titoli e di generi, per tutta la famiglia.

Tra i contenuti in arrivo l’amatissima collection de I delitti del BarLume, il film Sky Original Vangelo secondo Maria e grandi successi come Dungeons & Dragons - L’onore dei ladri, Il Gatto Con Gli Stivali 2 - L’ultimo desiderio, Super Mario Bros. - Il film, Tàr, Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti.

Le grandi anteprime:

"Finale a sorpresa - Official competition" (a settembre)

"Uncharted"

"Matrix Resurrections"

"Cry Macho - Ritorno a casa"

"Baby Boss 2 - Affari di famiglia"

"Sing 2 - Sempre più forte"

"Me contro Te – Il mistero della scuola incantata"

"Il sesso degli angeli"

"Chi ha incastrato Babbo Natale?"

"Belfast"

"Leonora addio"

"L’Arminuta"

"Il capo perfetto"

SPORT

Sky è da sempre la Casa dello Sport, con grandissima quantità e varietà di contenuti sportivi, da sempre centrali nell’offerta della media company. Dal calcio ai motori, dal tennis al basket, ma anche rugby, golf, atletica, volley, nuoto e molto altro: su Sky Sport più di 20 discipline, sfide avvincenti, campioni che fanno sognare, record da migliorare e tante produzioni originali per rivivere le imprese sportive e i protagonisti che le hanno rese tali. Sono quattro i nuovi annunci che si inseriscono in un panorama di eventi già denso di appuntamenti non stop: il calcio con UEFA EURO 2024, un nuovo accordo pluriennale con il basket NBA, il Sei Nazioni di rugby fino al 2025 e la vela con il ritorno dell’America’s Cup. Intanto, nella Casa dello Sport è appena iniziata un’estate ricca di eventi imperdibili per tifare gli atleti italiani, tra Nations League, mondiali ed europei e ci si avvia verso l’inizio della stagione 2023/2024 con oltre 9.000 ore di sport e studi live.

Tutto da capire come andrà a finire la gara sui prossimi diritti tv per riprendersi la Serie A...

SKY ARTE

Non mancheranno nella prossima stagione le grandi produzioni di Sky Arte, che da oltre dieci anni continua la sua mission di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale nazionale e internazionale e che è ormai un punto di riferimento per il mondo della cultura; tra i titoli più attesi Borromini e Bernini. Sfida alla perfezione e Michelangelo. Santo e peccatore. Su Sky Documentaries sono in arrivo documentari di grande qualità produttiva e creativa, con una narrativa di alto livello, con titoli come la docu-serie Mario Rostagno (titolo provvisorio) e Moda. Una rivoluzione italiana, mentre Sky Nature si conferma una finestra sul pianeta, con la sua programmazione spettacolare e contenuti di alta qualità dedicati all’esplorazione delle bellezze della natura – tra tutti il documentario La Marmolada (titolo provvisorio) -, per sensibilizzare il pubblico su tematiche ambientali, da sempre valore centrale del Gruppo Sky che con la campagna Sky Zero si è impegnato a diventare net zero carbon entro il 2030.

NEWS

Anche su Sky TG24 prenderà il via una nuova stagione ricca di appuntamenti e novità. Il canale all news informa ogni giorno attraverso una narrazione sempre più moderna e innovativa, anche dal punto di vista dei format e dei linguaggi, garantendo il racconto delle più importanti notizie italiane e internazionali. Un impegno che ha raccolto il favore del pubblico e ne ha fatto, secondo la ricerca Digital News Report 2023 di Reuters Institute, il secondo brand di informazione più affidabile, preceduto solo dall’agenzia di stampa ANSA. Per il prossimo anno in arrivo una serie di approfondimenti sull’intelligenza artificiale, con la creazione di un team A.I. dedicato, e appuntamenti come Earth4all - Il mondo di Francesco, reportage sull’impegno del Papa nel sostenere i temi ambientali; Ventenni, un ciclo di interviste per capire meglio la Gen Z; le docu-serie originali Dove nessuno guarda - Il caso di Elisa Claps e Essere Umani - Manaus, entrambe a cura di Pablo Trincia e realizzate in collaborazione con Chora Media. Non mancheranno ovviamente i nuovi appuntamenti con Sky TG24 Live In, il format ideato dal canale all news per creare sul territorio un’occasione di confronto, commento e dibattito. Confermato anche Pablo Trincia anche con un nuovo programma, nuove inchieste.

TV8

Su TV8, il canale free to air di Sky, la prossima stagione televisiva sarà all’insegna dell’intrattenimento con prime tv free e produzioni originali distintive e identitarie. Attesissimi i big show di Sky, come MasterChef Italia, X Factor e Pechino Express che a partire dall’autunno saranno in prima visione in chiaro, e confermate le principali produzioni originali come 100% Italia, Celebrity Chef e GialappaShow, che torneranno in autunno con una seconda edizione. Ma a una condizione racconta Marco Santin: «Siamo legati a Savino. Se licenziano lui prendono noi. Quindi ci auguriamo che lo mandino via. Ma per questo contiamo sul Mago Forrest: è in barca con lui. Contiamo lo butti a mare…»

Numericamente Tv8 è uno dei due canali maggiormente cresciuti nell'ultima stagione televisiva. Il merito? La programmazione, i contenuti, il linguaggio. C'è tutto per un pubblico giovane e non solo...