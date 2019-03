Sky Cinema, dall'8 marzo nuovi canali e nuova programmazione con i film Universal

E' la voce di Pierfrancesco Favino a presentare in uno spot i nuovi canali e la nuova struttura per l'offerta Sky Cinema, che da venerdì 8 marzo arricchisce la programmazione con i film distribuiti in Italia da Universal. Sul canale 301 si conferma Sky Cinema Uno, il punto di riferimento per i successi cinematografici, i blockbuster hollywoodiani, le commedie italiane, i film con le star più popolari. Tra i titoli spicca lunedì 11 marzo alle 21.15 la prima tv di

mercoledì 13

& Sebastien- Amici per sempre

lunedì 18

con Dwayne

The Rock

Johnson; lunedì 25 Javier Bardem e Penelope Cruz in

diretto da Fernando Len de Aranoa. Tra gli altri titoli di marzo, la prima tv domenica 10 marzo della commedia italiana

con Luca Argentero, Ilenia Pastorelli, Alessandro Haber, Riccardo Scamarcio, Vittoria Puccini e Isabella Ferrari.



La novità è Sky Cinema Due (canale 302) dove troveranno spazio le prime visioni di qualità e le pietre miliari della storia del cinema. Ad aprire la programmazione venerdì 8 marzo alle 21.15 la prima tv

di Taylor Sheridan, martedì 12 marzo

di Roman Polanski; giovedì 14 marzo

martedì 26 marzo

di Wes Anderson. Nasce inoltre 100X100Cinema, il nuovo programma pensato per gli amanti del cinema, in onda ogni giorno alle 21.00 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due, condotto da Francesco Castelnuovo. Sul canale 303 si accende invece Sky Cinema Collection, il canale dedicato alle rassegne e alle collezioni tematiche, con le saghe più popolari, i cicli legati alle festività e alle ricorrenze, le filmografie delle star e dei registi più celebri, i film vincitori di premi internazionali. Dall'8 marzo si comincia con

, una programmazione dedicata ai film che meglio descrivono le varie sfumature del mondo femminile.

“Jurassic World - Il regno distrutto”,“Belle”,“Skyscraper”“Escobar- Il fascino del Male”“Cosa fai a Capodanno?”“I segreti di Wind River”“Quello che non so di lei”“L'Insulto”,“L'Isola dei Cani”“Women”