Serena Grandi e Corinne Cléry a Verissimo: «Nostro marito ci metteva le corna»

Nemiche per un po', attrici nate lo stesso giorno di anni diversi, stesso carattere e ora: «Quasi sorelle». Serena Grandi e Corinne Cléry si sono raccontate a Verissimo ospiti di Silvia Toffanin. Dopo aver amato, in tempi diversi, lo stesso uomo, e essersi scontrate anni fa al Grande Fratello Vip ora si ritrovano amiche e complici.

Per Serena Grandi: «Mio marito Beppe Ercole è stato un po' biricchino, non era un santo. Ero così bella, perché mi faceva le corna? Non l'ho mai capito, non me ne ero mai accorta, e non gliel'ho mai chiesto. Poi riguardando le foto del battesimo di mio figlio ho visto delle foto sospette. C'erano anche le amanti al battesimo di mio figlio. Mi ha sempre dato dell'ingenua. Bravo lui o cretina io, ma l'ho amato davvero, mi sono pentita di averlo lasciato. Ho fatto un unico errore molto grande, me ne sono resa conto ora che sto scrivendo la mia biografia».

Replica la Cléry: «Le stesse amanti che mi sono ritrovata anche io, ma le ho fatte fuori a modo mio. Lui mi disse che per essere signore dovevo dargli tre settimane per dare il ben servito all'amante, che finalmente ha depositato le armi. Non era amore, era muto soccorso con lei. Perchè davanti all'amore, delle volte, bisogna saper rinunciare. Giuseppe è nato biricchino, forse era insicuro. Con due donne così non è facile, eravamo molto corteggiate, ma sappiamo tutte che se non c'è interesse non c'è problema».

Durante la litigata in diretta al Grande Fratello la Grandi ha spiazzato l'amica:«Gli ho detto di abbracciarmi, io volevo fare pace da subito», e così è stato, rendendole più complici che mai oggi.

La Cléry ha raccontato invece un momento difficile che sta vivendo: «Con Alexander è un working in progress, non sono più arrabbiata con lui, non soffro più, il tempo passa, ora sono cinque anni, ma forse servono anche quelli. Sarò sempre presente per lui».

