Sanremo 2021, salta l'omaggio a Stefano D'Orazio dei Pooh. Red Canzian: «Una cosa orrenda»

Polemiche accuse a Sanremo 2021. Salta l'omaggio a Stefano D'Orazio dalla finale di Sanremo e i Pooh s'infuriamo. La serata finale prevedeva un omaggio allo storico batterista dei Pooh, D'Orazio, che è saltato, probabilmente per la lunghezza eccessiva dello show, andato ben oltre le 2 di notte. L'omaggio al musicista e paroliere scomparso nel novembre scorso, quando già in cura per una patologia molto seria ha contratto il Covid, prevedeva che Fiorello e Amadeus cantassero “Uomini Soli” e poi ricordassero D'Orazio, autore di diversi successi dei Pooh.

Ma dalla scaletta è saltato quando evidentemente gli 'sforamentì facevano presagire una durata davvero troppo lunga per il gran finale del Festival. Furioso il compagno di band Red Canzian, che ha dichiarato: «È stata una cosa orrenda, davvero molto brutta. Sapevamo che doveva esserci questo omaggio e siamo rimasti molto male quando non l'abbiamo visto. Perché credo che Stefano D'Orazio meritasse quel ricordo. In cinque serate piene di qualsiasi cosa, tre minuti si potevano trovare», ha detto Red.

Che poi ha rincarato la dose: «Per provocazione potrei dire che il tempo si poteva trovare persino al posto degli ultimi cinque in classifica, la cui assenza non avrebbe cambiato la storia della musica. Credo che Stefano in 50 anni abbia dato tanto alla musica italiana e che qualcosa poteva essergli restituito da quel palco. Non si può essere onorati solo quando si serve a qualcuno», ha concluso con amarezza.

