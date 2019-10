Sabrina Paravicini e il cancro: «Grazie a tutti, ora sto meglio». Poi si commuove per Nadia Toffa

Fino a qui tutto bene: è sempre questo l'hashtag che Sabrina Paravicini sceglie su Instagram per raccontare ai follower la sua battaglia con il cancro. L'attrice e regista, divenuta celebre per il ruolo di Jessica nella fiction Un medico in famiglia, è ancora alle prese con il decorso post-operatorio ma fa sapere di cominciare a vedere piccoli progressi.

Tumore al seno, donne stigmatizzate e senza aiuti: il racconto di chi combatte con il cancro

«Ciao a tutti, stanno ricrescendo i capelli, le ciglia e le sopracciglia. Adesso riesco ad aprire il braccio sinistro quasi a 90° e ieri mi hanno gonfiato l'espansore: è stato un po' doloroso, ma dopo aver fatto l'intervento è una difficoltà decisamente minore, potrei anche fare un viaggio nello spazio ora» - racconta Sabrina Paravicini in un video pubblicato su Instagram nel pomeriggio di ieri - «Dire che sto bene è una parola grossa, ma sto meglio e vi volevo ringraziare per tutti i messaggi e i post: il vostro affetto mi ha aiutato tanto, grazie a tutti».

L'attrice e regista, 49 anni, sempre su Instagram ha ammesso di essersi davvero emozionata per l'omaggio a Nadia Toffa nella prima puntata della nuova stagione Le Iene. Sabrina Paravicini non usa mezzi termini per descrivere l'evento in memoria di Nadia Toffa di ieri: «Qualcosa che rimarrà nella storia della televisione. Ieri sera vedere Nadia Toffa in quella lunga inquadratura mentre parlava delle persone che avrebbe voluto incontrare è stato come stare in uno spazio temporale senza confini. Così emozionante. Così intenso. Così vero».

