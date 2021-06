Il Re del bisturi, il programma su Real Time sulla chirurgia estetica conferma la voglia di tornare in forma

L'Estate è ormai alle porte e come di consueto aumenta l’interesse della donna per ritrovare la giusta forma fisica. Lo dimostra il grande successo di ascolti ottenuto per la nuova stagione de 'Il Re del Bisturi', che ha registrato un picco di share del 3,41%. Il programma, giunto alla seconda stagione, è dedicato alla chirurgia estetica e vede protagonista il Prof. Giulio Basoccu.

Ascolti da record per le 8 puntate della seconda stagione appena andata in onda su Real Time e attualmente visibili (insieme a quelle della stagione 1) sul sito di Discovery Plus che ha dato maggiore spazio alla presentazione dello Staff di Studio e Clinica. Molte le donne che si sono spontaneamente presentate per il casting e, tra i tantissimi casi che sono stati trattati c'era anche quello di Luciana, colpita dal terremoto di Amatrice e rivoltasi al Prof Basoccu per tornare a piacersi dopo terribili traumi che l'hanno trasformata anche fisicamente. Luciana però, a differenza di tutti gli altri pazienti, non si è ancora sottoposta all'intervento e dunque non abbiamo potuto assistere alla sua trasformazione, ma chissà che non sia proprio lei una delle protagoniste dell'attesa terza stagione attualmente in lavorazione.

«Purtroppo il lockdown ha cambiato l’aspetto fisico di molte donne – spiega il Prof. Basoccu - costrette ad un'eccessiva sedentarietà e quindi a una ridotta attività fisica, e spesso vittime di un'alimentazione disordinata. Oggi c’è una grande voglia di ritrovare la forma fisica – prosegue - da noi si può scegliere un percorso sia di chirurgia che di medicina estetica che è in grado di accontentare tutti».

