Roberto Filo della Torre, lezione a Taylor Mega: «Le mostro cos'è la sobrietà»

Il conte Roberto Filo della Torre di Santa Susanna è stato ospite oggi di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. Il giovane nobile ha mostrato la sua dimora del ‘600 in diretta, ma ha anche attaccato Taylor Mega - anche lei ospite in studio - per il suo modo eccessivo di ostentare la propria ricchezza: «Le mostro cos’è la sobrietà. Il suo hashtag è #sobriedomani? Non mi pare molto intelligente. La gente lo apprezza? Bisogna vedere chi è questa gente».

Taylor Mega è poi passata al contrattacco, chiedendo al conte Filo della Torre se i vestiti che indossava fossero stati acquistati da H&M o Zara, ma la risposta del nobile è stata ancora una volta impeccabile: «No, ma non avrei problemi a indossare vestiti comprati in quei negozi». La showgirl ha provato più volte a destabilizzare il conte, ma le risposte del conte – sempre sobrie ed eleganti – hanno attirato la simpatia e l’approvazione del pubblico: «Passa un brutto messaggio quando parla questa ragazza - ha chiosato Filo della Torre - non è elegante parlare sempre di denaro. Trovo che nella vita una persona possa fare tante cose, può fare volontariato per esempio, un cosa molto più intelligente».

Ultimo aggiornamento: 20:28

