Vittorio Sgarbi furioso con Barbara D'Urso a Pomeriggio 5: «Studia invece di dire str***». Segui su leggo.it gli aggiornamenti

A Pomeriggio 5 si parla della dichiarazione di Lory Del Santo: «Concedersi sessualmente per fare carriera? Giusto se si ottiene qualcosa». In collegamento, Vittorio Sgarbi. Barbara D'Urso prende le distanze dall'opinione di Lory e il critico d'arte va su tutte le furie. «Maria De Filippi - avrebbe detto Sgarbi - mi ha dato ragione, la sua carriera è nata con Maurizio Costanzo. Studia invece di dire stronz***».

Barbara D'Urso avrebbe risposto: «Maria e Maurizio sono innamoratissimi». Sgarbi va su tutte le furie: «Ma tu gliel'hai data a Costanzo se era così bello? Dagliela. E la Pascale sta con Berlusconi perché è bello? La Gregoraci con Briatore?». Secca la replica della conduttrice: «Io sono stata solo con poveri che ho aiutato io, fin da bambina. Non ho dato neanche un bacio in bocca per lavorare».

In studio anche Caterina, la moglie di Fulvio Collovati, che afferma: «Perché Sgarbi può dire nefandezze e nessuno lo caccia e mio marito è stato crocifisso?». A quel punto il critico va fuori di sé: «Chi è questa cretina? Povera cretina. Oca starnazzante. Chi caz** sei? Imbecille».

A fatica Barbara D'Urso riporta la calma in studio. La trasmissione riprende. Sgarbi colpisce ancora.

