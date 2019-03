Taylor Mega, è finita con Tony Effe: «Ecco come stanno davvero le cose»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Taylor Mega dice addio a Tony Effe. L'ufficialità arriva attraverso il profilo Instagram dell'ex concorrente dell'Isola dei Famosi, che ha voluto fare chiarezza una volta per tutte sulla fine della sua relazione con il cantante della Dark Polo Gang: «Ragazzi la verità è questa, è un po' che sentivo il bisogno di dirvelo e adesso finalmente esco allo scoperto, e con la stessa semplicità che mi contraddistingue voglio raccontarvi come stanno realmente le cose. Io e Tony non stiamo più insieme. Le nostre strade si sono divise».Taylor Mega ha spiegato anche le motivazioni di questa seprazione: «Abbiamo preso questa decisione di comune accordo perchè i nostri obbiettivi erano troppo diversi. Nessun rancore e nessun rimorso, rimarrà per sempre un bellissimo ricordo». Il post si chiude con una promessa per il futuro: «Preparatevi a conoscere una nuova Taylor perchè ho riservato delle grandissime novità per tutti voi».