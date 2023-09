Pomeriggio 5, mossa geniale di Barbara D'Urso prima del debutto di Myrta Merlino

Lunedì 4 Settembre 2023, 10:20

Barbara d'Urso ha annunciato attraverso Instagram di aver lasciato l'Italia per un periodo prolungato, proprio mentre si avvicina il debutto di Myrta Merlino come nuova conduttrice di Pomeriggio 5. Questa decisione sembra essere stata presa deliberatamente per allontanarsi dall'attenzione mediatica che circonda il passaggio di testimone alla nuova conduttrice. Nonostante la sua paura degli aerei, Barbara ha preso un volo per un luogo sconosciuto, mantenendo segreta la destinazione e la durata del suo soggiorno all'estero e ha documentato il suo arrivo in aeroporto attraverso le stories di Instagram. Durante l'estate, dopo l'annuncio del suo addio a Mediaset, la conduttrice ha condiviso molte foto e video delle sue vacanze, ma ha anche espresso il suo dispiacere per non aver potuto salutare adeguatamente il suo pubblico sottolineando che Myrta Merlino avrà anche più spazio rispetto a quanto lei abbia avuto negli ultimi anni. Photo: Kikapress, Ufficio Stampa Mediaset Music: Korben

LEGGI ANCHE : -- La reazione di Myrta Merlino alle polemiche per Barbara D'Urso: ecco