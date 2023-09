Myrta Merlino, la rivelazione sulla prima puntata di Pomeriggio 5: «Oggi un grande ospite a sorpresa. Il pubblico potrà interagire con noi»

Tutto è pronto per la prima puntata di Pomeriggio 5. La trasmissione timonata negli ultimi 15 anni da Barbara D'Urso, con una nuova padrona di casa, torna oggi lunedì 4 settembre su canale 5 dalle 16.55. tante le novità: la prima sicuramente la conduttrice, sarà Myrta Merlino, voluta fortemente da Pier Silvio Berlusconi, a guidare la trasmissione, poi un nuovo studio, un nuovo orario e un format completamente rivisitato con poco spazio al trash. Ieri l'ex giornalista di La7 ha debuttato in diretta sulle reti mediaset con un'ospitata a Zona Bianca e oggi è tornata in tv, prima del suo debuttto pomeridiano, a Morning News dando qualche attesissima anticipazione.

Myrta Merlino e il debutto a Pomeriggio 5: «Ecco i casi di oggi». Ospiti, anticipazioni e orario. Le novità (e gli auguri di Barbara D'Urso)

Myrta Merlino e le novità di Pomeriggio 5

«Non si è mai pronti in questi casi – ha raccontato la conduttrice in diretta tv – lo studio è bellissimo, avremo il pubblico presente che è stato un mio grande desiderio, poi abbiamo questo orario, cominciamo prima, dalle 16:55 fino alle 18:40, quindi un bel pomeriggio insieme».

La Merlino ha poi aggiunto: «Il pubblico avrà possibilità di interagire con noi.

Myrta Merlino, lunedì via alla nuova edizione di Pomeriggio Cinque. Chi è, i figli, l'amore con Tardelli e la vita privata

Gli argomenti

Di cosa si parlerà oggi? Lo aveva già anticipato ieri a Zona Bianca, ma la giornalista aggiunge: «Parleremo di tutti i colori della realtà come faremo ogni giorno, per raccontarvi l’Italia così come è. C’è una battaglia che porteremo avanti che è quella contro la violenza sulle donne. I due casi di Caivano e Palermo hanno raccontato un’Italia che non vogliamo più vedere e sul caso di Palermo manderemo in diretta un documento esclusivo che farà ulteriormente discutere e che farà conoscere nuovi elementi su questa brutta storia in cui c’è una vittima che va protetta, una ragazza che sta provando a rimettere insieme i cocci della sua vita e noi siamo dalla sua parte».

Myrta Merlino e Bianca Berlinguer, la foto insieme e la frecciatina (velata) a Barbara D'Urso: «Attenti a quelle due»

Lo studio

Emozionata Myrta Merlino è soddisfatta anche del suo nuovo studio: «Ci sarà un nuovo grande studio, sono sicura che sarà una grande casa per il nostro pubblico. Io arrivo con umiltà per cercare di parlare con la testa e il cuore per raccontare questo Paese e anche la sua bellezza». Appuntamento quindi alle ore 16:40 in diretta su Canale 5 da oggi.