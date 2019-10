Pomeriggio 5, Maria Monsè: «Perla Maria vuole andare alla scuola pubblica per mettersi alla prova»

Pomeriggio 5, Giovanni Ciacci: «Salviamo Perla Maria da Maria Monsè». Barbara D'Urso reagisce così. Oggi, nel salotto pomeridiano di Canale 5 si è parlato di mamme vip e baby star. Tra gli ospiti in studio, anche Maria Monsè - mamma di Perla Maria - e Giovanni Ciacci.

È lo stylist a lanciare la bomba. «Salviamo Perla Maria - dice Gio Gio -. Maria Monsè la espone troppo sui social, deve vivere una vita adatta alla sua età». Maria Monsè respinge l'accusa al mittente: «È la bambina che mi chiede di fare le foto con me, se le dicessi di no ci rimarrebbe male».

Ma Giovanni Ciacci rincara la dose: «Maria Monsè ha fatto fare alla figlia un red carpet da sola. E la sera alla festa, quando la bambina ha chiesto di andare via perché aveva sonno, la mamma ha risposto 'Dobbiamo fare ancora il taglio della torta'». Barbara D'Urso resta di sasso: «Il red carpet da sola no». E ironica, chiosa: «Salviamo Perla Maria».

Non è tutto. Maria Monsè per difendere la figlia dice: «Perla Maria vuole andare alla scuola pubblica per mettersi alla prova». Giovanni Ciacci chiede perplesso: «Ma che c'entra?». E Maria Monsè: «Dicono che la scuola privata sia più facile, lei vuole mettersi alla prova nella pubblica...». Perplessità in studio.

