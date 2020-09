Chiara Ferragni e Fedez negano una foto alla figlia di Maria Monsè. «È molto delusa»

Grande delusione per la piccola Perla, la figlia di Maria Monsè, che ieri sera ha ricevuto un secco «no» dai suoi idoli Fedez e Chiara Ferragni. A raccontare l'accaduto è proprio Maria Monsè, che nelle sue storie Instagram scrive: «Voglio condividere con voi lo stato d'animo con cui mia figlia sta andando a dormire. Stasera eravamo a cena in una trattoria al centro di Roma, subito dopo siamo andati a prendere qualcosa da bere in via del babbuino all'Hotel de Russie. Purtroppo mia figlia Perla da una grande emozione è passata a una triste delusione».

LEGGI ANCHE Chiara Ferragni, lite con Fedez l'ultimo giorno di vacanza in Sardegna: «Mi hai rotto il caz***»

«All'improvviso - prosegue Maria Monsè - è arrivata una macchina da cui è scesa Chiara Ferragni con Fedez. Perla sbalordita ha approfittato subito per chiedere una foto, ma ha ricevuto come risposta da Fedez: "No". In maniera molto fredda e senza mezzi termini». La conduttrice aggiunge: «"Mamma ci voleva un secondo a fare una foto", continua a ripetermi mia figlia che non riesce a farsene una ragione. Non erano nemmeno stressati dal fatto che ci fosse una folla di gente, perché stranamente non c'era nessuno dei suoi fan».

La conclusione è amara: «Noi pensavamo di aver avuto un colpo di fortuna, invece sarebbe stato molto meglio se non ci fossimo mai trovati lì, almeno quelli che sono sempre stati i miti di Perla non avremmo mai avuto l'occasione di scopririli tanto deludenti». La palla passa ora a Fedez e Chiara Ferragni, che di certo non resteranno insensibili di fronte al racconto di Maria Monsè e della piccola Perla.

Ultimo aggiornamento: 18:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA