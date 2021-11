Gf Vip, Maria Monsè entra in casa ma per Giucas Casella è Adriana Volpe: e lei lascia lo studio

Maria Monsè come Adriana Volpe? Secondo Giucas Casella sembrerebbe proprio di sì, almeno per quel che riguarda l'aspetto fisico. Il mago televisivo ha scambiato la nuova concorrente del Grande Fratello Vip, confondendola con l'opinionista presente in studio. Adriano Volpe non l'ha presa bene ed ha abbandonato lo studio.

APPROFONDIMENTI GF VIP Lorenzo Amoruso rimprovera Soleil: «Milioni di ragazzi... TELEVISIONE GF Vip, Lulù sta male dopo la puntata: l'aiuto di... TELEVISIONE Gf Vip, le Selassié diventano concorrenti singole:... TELEVISIONE Gf Vip, Manila Nazzaro prende la parola e Sonia Bruganelli... TELEVISIONE Gf Vip, Alfonso Signorini e la stoccata a Soleil Sorge:... TELEVISIONE Gf Vip, Delia Duran (moglie di Alex Belli) nuova concorrente?...

Giucas Casella, che gaffe con Adriana Volpe

Maria Concetta La Rosa, questo il vero nome dell'attrice nata il 17 febbraio 1974 (età 47 anni) è entrata ieri a far parte del cast del Grande Fratello Vip 2021 nell'edizione destinata ad essere la più lunga della storia. Già nel 2018 l'attrice aveva varcato quella porta rossa. Al momento dell'ingresso si è trovata di fronte Giucas Casella che ha esclamato «Adriana Volpe!». La Volpe per ripicca ha abbandonato lo studio, giurando "vendetta" al mago: «Ti sei giocato a vita l'immunità».