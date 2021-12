Gf Vip, «Idiota»: scoppia la lite tra Lulù e Maria Monsè. Cosa è accaduto la diretta?

Non c’è pace per Lulù Selassié. Dopo la diretta di lunedì che l'ha vista protagonista di una scena veramente poco dignitosa e per la quale è stata ripresa da tutta la produzione del reality, la polemica è continuata anche dentro la casa del Gf Vip. Dopo la cena di lunedì la nuova arrivata Maria Monsè non si è risparmiata e in un confessionale ci è andata giù pesante con le critiche verso la Selassiè. Lucrezia era fuori dalla porta e ha sentito tutto quanto detto dalla Monsè. La principessa, che poco sa gestire le critiche è corsa subito dalla sorella: «È un'idiota, io sono libera di dire quello che penso».

Gf Vip, lite tra vippone

Da lì alla discussione il passo è stato breve, anzi brevissimo. Maria sostiene che Lulù usi la scusa degli attacchi di panico per giustificarsi ogni volta che sbaglia o esagera con le parolacce. Gli uenti sono divisi tra e se da una parte c'è chi difende a spada tratta la principessa dall'altra c'è chi è convinto che la ragazza dovrebbe modificare i suoi atteggiamenti.

all’interno della Casa del Gf Vip: in casa si è accesa una lite con Maria Monsè e le due sono finite ai ferri corti, tra insulti e parolacce Foto: Ufficio Stampa Mediaset, Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

