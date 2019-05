Pamela Prati a Verissimo: «Matrimonio? Io plagiata, Mark Caltagirone non esiste»

ROMA - «Sono stata plagiata dalle agenti. Mark Caltagirone non esiste, non l'ho mai visto, lo avrei incontrato il giorno delle nozze». Lo dice Pamela Prati a Silvia Toffanin nel corso di un'intervista a Verissimo, nella quale confessa che Mark Caltagirone non esiste. Dopo la confessione di Eliana Michelazzo e la sua uscita dall'agenzia Aicos, la showgirl si confessa a Verissimo, dove ammette di aver montato tutto. Poche settimane fa la stessa Prati era andata a Verissimo a dire la sua verità, affermando che Mark esisteva, che le insinuazioni sulla sua falsa identità l'avevano fatta stare male, che si sarebbero comunque sposati e che avrebbero vissuto insieme ai loro due bambini presi in affido. Ora è tornata per dire che era tutta una montatura, come da tempo già diversi siti e riviste di gossip insinuavano.

A dare l'anteprima dell'intervista è Dagospia, che ha seguito attentamente tutto il caso e da subito aveva parlato di una storia inventata per esigenze di visibilità. Pamela Prati ha vuotato il sacco, dunque, in lacrime, e lo avrebbe fatto in uno studio vuoto, senza pubblico, a tu per tu solo con Silvia Toffanin.



Guendalina nelle stories su Instagram ha commentato il programma “Live – non è la D’Urso”, dove si è ampiamente dibattuto sul tema, cercando di ricostruire la vicenda con la presenze di Eliana Michelazzo, che ha parlato anche del suo rapporto col martio Simone Coppi, visto una sola volta di sfuggita. E proprio dal social Guendalina ha fatto sapere che anche lei è “agganciata” con le solite dinamiche sulla rete da tal Lorenzo Coppi, cugino di Simone Coppi e Danny Coppi, il fidanzato (a sua insaputa) della conduttrice. La Tavassi ha pubblicato anche gli screenshot delle conversazioni e poi scritto: “Non mi sono mai espressa a riguardo. Ma so la verità ed aspettavo questo momento da 9 lunghi anni... Precisamente 8 anni fa ci provarono anche con me. Io ho scoperto immediatamente che era tutta una farsa, però non capivo il motivo di tutto questo. Adesso mi è tutto molto più chiaro”.

Pamela Prati, ora indagano i magistrati

La verità anticipata da Eliana Michelazzo. Dagospia aveva già lanciato la bomba che metteva il punto sul nozze-gate tra Pamela Prati e Mark Caltagirone. «Mercoledì a Live Non è la D'Urso Eliana Michelazzo, una delle agenti di Pamela Prati, rivelerà che Mark Caltagirone non esiste», scrive Dagonews aggiungendo dettagli su quanto potrebbe andare in onda nella prossima puntata del salotto di Barbara D'Urso. «Anche il marito Simone Coppi è totalmente inventato, così come scoperto da questo disgraziato sito ormai due mesi fa. La povera ex corteggiatrice di ''Uomini e Donne'' confesserà di essere da dieci anni prigioniera dell'incantesimo di Pamela Perricciolo, la sua socia nell'agenzia Aicos (solo socia?), e di non farcela più a mantenere in vita questa grande sceneggiata».

