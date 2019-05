Pamela Prati, Eliana Michelazzo in Questura per l'aggressione con l'acido

Ennesima svolta nella telenovela su Pamela Prati, che da qualche giorno sta appassionando il pubblico televisivo: il settimanale Oggi afferma infatti che Eliana Michelazzo questa mattina ha deposto come persona informata sui fatti riguardo la presunta aggressione con l’acido denunciata qualche giorno fa dalla sua socia, Pamela Perricciolo.

La Michelazzo inoltre, scrive Oggi, avrebbe chiuso ogni rapporto di collaborazione con la stessa Perricciolo, e con l’assistita Pamela Prati. La Michelazzo, manager di Pamela, avrebbe voluto partecipare al Grande Fratello - come annunciato alla trasmissione Live - Non è la D’Urso - ma sarebbe stato l’intervento di Piersilvio Berlusconi in persona a bloccarne l’entrata nella Casa. «Vuole espatriare», aveva detto la D'Urso.



