Pamela Prati, Guendalina Tavassi: «Il matrimonio? Ci provarono anche con me»

Sembra non aver fine il caso del matrimonio (saltato) di Pamela Prati con il (mai visto) Marco o Mark Caltagirone e più va avanti il tempo più si aggiungono tasselli alla storia. Hanno parlato dell’inganno del falso fidanzato telematico già Alfonso Signorini, Manuela Arcuri e Sara Varone, ma ora si aggiunge Guendalina Tavassi. L’ex gieffina infatti è stata contattata con le ormai note dinamiche ma non è caduta nel tranello.



Guendalina nelle stories su Instagram ha commentato il programma “Live – non è la D’Urso”, dove si è ampiamente dibattuto sul tema, cercando di ricostruire la vicenda con la presenze di Eliana Michelazzo, che ha parlato anche del suo rapporto col martio Simone Coppi, visto una sola volta di sfuggita. E proprio dal social Guendalina ha fatto sapere che anche lei è “agganciata” con le solite dinamiche sulla rete da tal Lorenzo Coppi, cugino di Simone Coppi e Danny Coppi, il fidanzato (a sua insaputa) della conduttrice Barbara d’Urso.





La Tavassi ha pubblicato anche gli screenshot delle conversazioni e poi scritto: “Non mi sono mai espressa a riguardo. Ma so la verità ed aspettavo questo momento da 9 lunghi anni... Precisamente 8 anni fa ci provarono anche con me. Io ho scoperto immediatamente che era tutta una farsa, però non capivo il motivo di tutto questo. Adesso mi è tutto molto più chiaro”.

