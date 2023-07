Pamela Prati ha un nuovo fidanzato? Chi è Simone Ferrante: il modello ha solo 19 anni

C'era una volta Mark Caltagirone. Oggi c'è un modello, vero, bello e giovanissimo per Pamela Prati. L’ex soubrette del Bagaglino è stata paparazzata da Diva e Donna nelle notti d'estare di Roma mentre bacia appassionatamente Simone Ferrante, un modello di 19 anni... Troppo giovane per una donna di 64 anni? No, perché? La stessa Pamela qualche tempo fa si sagliò contro chi giudica l'amore mettendo davanti una carta d'identità: «Detesto la parola toy-boy. Le persone non sono giocattoli, e l’età in fondo è solo una questione di testa e di educazione a volersi bene».

Pamela Prati e il nuovo fidanzato Simone Ferrante

Pamela Prati (che rivedremo nella nuova edizione di Tale e quale show con Carlo Conti) guarda avanti, non si preoccupa di quello che la gente dice.

E si gode il suo cavaliere dagli occhi verdi e alto un metro e 88 centimetri. «I due cenano insieme, - racconta ancora il settimanale diretto da Angelo Ascoli - lui le si getta al collo, la riempie di attenzioni; camminano abbracciati, tenendosi per mano e poi... ecco scattare un bacio appassionato».

Ufficialmente Pamela non ha ancora dichiarato il suo nuovo amore ma su Instagram gli indizi non mancano: c'è una foto con un uomo di spalle che sembra proprio Simone e a corredo c’è una dedica romantica «Ho sognato di te come si sogna della rosa e del vento».

Ma come dice ancora Pamela Prati, in tempi non sospetti: «Una volta solo gli uomini potevano permettersi di diventare più belli invecchiando... di avere giovani amori accanto. Oggi sappiamo che non conta l’età: una donna raggiunge l’apice della propria sensualità dopo i 40, quando conosce meglio se stessa».