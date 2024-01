Bianca Berlinguer replica a Striscia la Notizia e si scusa in diretta con la redazione: «Fa un lavoro prezioso, a Mediaset mi trovo bene»

Dopo il fuorionda di Striscia La Notizia, arrivano le scuse di Bianca Berlinguer, pizzicata a strigliare la redazione di "È sempre Cartabianca" per alcuni servizi «che fanno pena», minacciando l'addio a Mediaset. Nella puntata di ieri (venerdì 12 gennaio) di Prima di domani, su Rete4, Berlinguer, che ha lasciato la Rai dopo 30 anni per trasferirsi nel network fondato da Silvio Berlusconi, si è scusata con la sua squadra in apertura del programma.