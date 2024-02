Ascolti tv, Alberto Matano doppia (quasi sempre) Myrta Merlino: in crisi anche Bianca Berlinguer e Myrta. Conferme a rischio?

Gli ascolti di Myrta Merlino e Bianca Berlinguer non decollano. Anzi. Il pubblico cambia canale, sceglie altro, spesso la concorrenza.

"Sbarcate a Mediaset - scrive Nuovo Tv - per dare una svolta all’informazione serale e all’intrattenimento pomeridiano, Bianca Berlinguer e Myrta Merlino fanno i conti con i numeri. Che raccontano come le due giornaliste, arrivate rispettivamente da Raitre e La7, non siano riuscite nell’impresa di battere la concorrenza. E nemmeno di impensierirla".