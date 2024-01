Virginia Raffaele e 'Colpo di Luna': Bianca Berlinguer e il pungiball

Giovedì 18 Gennaio 2024, 13:06 - Ultimo aggiornamento: 14:00

Una volta che interpreta i suoi personaggi, Virginia Raffaele vive come i suoi personaggi. In vista della seconda puntata del suo primo one woman show per Rai1, 'Colpo di Luna' sui social sono apparse due divertenti clip dell'attrice romana nei panni di Bianca Berlinguer alle prese con un pungiball elettronico e Barbara Alberti con la sua acconciatura che gioca in autonomia con nella vasca dei cigni....



Virginia Raffaele: «La tv è cambiata? Forse è cambiata l’umanità»