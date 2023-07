Giovedì 6 Luglio 2023, 08:29 - Ultimo aggiornamento: 08:31

«Faremo clic», aveva annunciato Pier Silvio Berlusconi ai suoi dipendenti il 14 giugno, giorno dei funerali del padre Silvio. E clic sembra volerlo fare per davvero. Due settimane dopo, in Mediaset si respira aria di cambiamento. A Cologno Monzese, alla presentazione dei Palinsesti, l'ad Pier Silvio Berlusconi ai primi giornalisti incontrati ha subito spiegato che l'idea del clic era nata spontaneamente. «Ero digiuno da ore, dopo il funerale ho mangiato una barretta energetica e sono venuto in azienda, che per me è famiglia. Ne avevo bisogno, ho fatto una promessa di forza e rinnovamento ai dipendenti. E spero di riuscirci con gli insegnamenti di mio padre», ha detto commosso. Poi è passato ai fatti.

I SOLDI

Tra i temi caldi c'è l'addio a Barbara d'Urso dopo quindici anni. «Non ci sono segreti. Lei ha chiesto altri due anni di contratto e un serale, ma per banali questioni economiche non potevamo garantirglieli. Due anni sono molti. Ci abbiamo pensato e ripensato, ma non abbiamo trovato un'idea che facesse al caso suo». E poi ancora, tranchant come mai prima: «La ringrazio per la sua professionalità e l'impegno. Credo che questa discontinuità, dopo tanti anni, faccia bene anche a una grande professionista come Barbara D'Urso». Una frase che non ha lasciato margini all'immaginazione, anche se - durante la cena placé seguita alla presentazione - molti si chiedevano come fosse possibile che D'Urso venisse sostituita prontamente da Myrta Merlino, che in arrivo da La7 ha mantenuto la redazione di Pomeriggio 5 a Roma. Senza trasferirsi a Cologno come in passato era stato chiesto a D'Urso.

I soldi sembrano non aver pesato sul contratto di Bianca Berlinguer, approdata a Stasera Italia di Rete 4, in alternanza con Nicola Porro. E a un prime time che non ha ancora nome. Inoltre non arriverebbe da sola, ma col suo fido scrittore-cavaliere Mauro Corona. «Sono curioso d'incontrarlo, anche se io amo il mare», ha commentato Pier Silvio. «Sono orgoglioso di averla portato in azienda», ha aggiunto di fianco a Mauro Crippa, direttore generale informazione Mediaset, che annuiva. Al bancone del bar non sono mancate battute su quanto Berlinguer e Crippa non fossero in buoni rapporti. «Ma forse è solo questione di tempo, dovranno conoscersi», aggiungeva qualche ottimista. Cambio di poltrona anche per la giornalista Veronica Gentili, che dal programma politico di Rete 4 Controcorrente passa a Italia 1, alla guida delle Iene al posto di Belen Rodriguez. Che lascia tutto, anche la giuria di Tu sì que vales, che va a Luciana Littizzetto. Nessuno si preoccupa per il futuro della modella argentina quanto per quello di Ilary Blasi, che da voci sui social sembrava non essere riconfermata. Ma Berlusconi rassicura: «Non capisco dove nascano certe notizie».

LA SORPRESA

Tra le novità, la nuova serie Tv con Beppe Fiorello, che verrà girata quest'estate a Palermo, per quattro prime serate su Canale 5. Anche Maria De Filippi rimane assestata al suo posto e, sebbene non riesca a produrre il game La Talpa, aggiunge la versione invernale di Temptation Island. Grande Fratello torna alla versione originale: «Siamo una rete commerciale e non possiamo fare a meno dei reality. Però possiamo migliorarli. Puntiamo alle storie dei concorrenti dicendo stop alle versioni Vip e Nip, abbreviazioni che non mi sono mai piaciute», ha aggiunto Berlusconi.

Torna Ciao Darwin con Paolo Bonolis, è confermata la terza edizione di Michelle Impossible con Michelle Hunziker, Gerry Scotti prende in mano La ruota della fortuna e il suo Caduta Libera. Tante le serate musicali dedicate a Elisa, Orietta Berti, Max Pezzali e Il Volo.

E poi c'è Checco Zalone, col suo spettacolo teatrale Amore+Iva. «Sarà un colpo di luce», il commento di Berlusconi. Qualcuno chiede se Silvia Toffanin si metterà alla prova su un prime time, una sfida per lei di cui si parla da mesi. «Non crediate che ne abbia voglia. Siamo sempre noi in azienda che le proponiamo di mettersi a disposizione», ha spiegato il compagno. Chissà se il clic scatterà anche per lei.