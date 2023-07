Ilary Blasi condurrà ancora l'Isola dei Famosi? Il programma è confermato (lei ancora no)

Ilary Blasi si siede in panchina. Per usare una metafora del mondo del pallone. La sua Isola dei Famosi è stata confermata nei palinsesti Mediaset. Ma non si ancora se andrà in onda la prossima primavera o se slitterà per un ingorgo di prime serate e appuntamenti speciali su Canale 5. Non si capisce nemmeno se sarà lei alla guida del reality.

Il futuro di Ilary

Di sicuro Pier Silvio Berlusconi ha letto tutto, qualsiasi cosa su L'Isola e sul futuro di Ilary. «Noi siamo soddisfatti dell’ultima Isola dei Famosi e della conduzione di Ilary».

Il resto onestamente rimane un giallo: «Noi non ci domandiamo dove andrà o cosa farà Ilary Blasi.

C'è la possibilità che l'Isola slitti di una stagione…». Si farà invece La Talpa. Potrebbe essere lei a condurla? L'ad di Mediaset non si sbilancia. Il programma però sarà prodotto internamente e avrà uno studio, con la conduzione ancora tutta da definire.

Nel frattempo Ilary (senza figli, in America con Francesco e Noemi) si trova in vacanza in Brasile. E dopo le voci di crisi con il suo Bastian Muller, l'imprenditore tedesco all'improvviso è comparso nuovamente al suo fianco. Almeno in amore, le cose vanno bene.