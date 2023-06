Oriana Sabatini, la cantante fidanzata di Dybala: «Mi auguro di non fare mai come Shakira. Paulo è il mio primo giudice»

Oriana Sabatini non è solo la fidanzata di Paulo Dybala. No. Lei è una modella, un'influencer e anche una cantante. Una voce che ha debuttato in Italia con un singolo in coppia con il rapper Boro Boro, "Coco Chanel". Ma Oriana Sabatini è anche figlia di una diva del cinema in Argentina e nipote di Gabriela Sabatini, una grandissima del tennis oltre che la fidanzata del fuoriclasse della Roma di Mourinho...

Ma nessun problema come racconta al Corriere della Sera: «Penso di aver lavorato abbastanza per farmi conoscere come Oriana».

Risposta perfetta.

Anche Oriana fin da piccola aveva capito che avrebbe seguito una strada artistica. Ci ha messo un po' forse ma poi è arrivata la musica: «Amo recitare, ma c’è qualcosa di unico che accade quando creo musica. Per ora mi accontento di recitare nei videoclip, ma lascio aperta la porta, potrei tornare a farlo».

Intanto la sua carriera può avere inizio con un critico speciale, il suo fidanzato Paulo Dybala: «È sempre schietto: mi fa delle recensioni oneste. Lo apprezzo per questo e tengo in considerazione quello che dice: non mi fa sconti e, amando la musica, è anche competente. Se una canzone gli piace, gli piace davvero».

Di sicuro lei non farebbe come Shakira che ha cantato il tradimento subìto da Piquè.

«Mi auguro di no: vorrebbe dire che le cose non sono andate bene con Paulo». Poi si corregge: «Ma sì, potrei farlo anche io, forse non esponendomi così tanto. Ma sono una sua fan da quando ero piccola: avevo i suoi cd e copiavo come ballava».

Oriana si sente italiana ed è pronta a cantare anche in italiano. Intanto da influencer da 6 milioni di followers solo su Instagram dice di sentirsi responsabile di quello che fa, di quello che dice. Per questo «cerco sempre di dire quello che avrei avuto bisogno di ascoltare quando ero adolescente. Parlo di disordini alimentari, di salute mentale. Sono una femminista e mi schiero contro il patriarcato: credo sia giusto e doveroso esporsi rispetto a certe tematiche, specie se hai la possibilità di rendere più visibili certi temi».