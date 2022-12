Natale e Quale Show - Speciale Telethon, chi ha vinto? Loretta Goggi assente, il messaggio di Carlo Conti: «Rimettiti presto»

Un appuntamento speciale quello di ieri su Rai 1. Con 16 sfidanti, tutti delle precedenti edizioni, Carlo Conti ha condotto in prima serata uno spin-off del suo celebre Tale e Quale Show dal titolo Natale e Quale Show – Speciale Telethon. Una maratona benefica firmata Telethon per la raccolta fondi destinata alla ricerca, in cui i partecipanti si sono sfidati a colpi di cori natalizi.

Natale e Quale Show, chi ha vinto

Non poteva certo mancare tra i concorrenti non poteva certo mancare Antonino, vincitore dell'ultima edizione di Tale e Quale Show, come non poteva mancare Gabriele Cirilli: record man tra i concorrenti di Tale e Quale Show con 9 partecipazioni su 12 edizioni. A colpi di “Santa Claus is coming to town”, “Astro del ciel”, “White Christmas” e “Jingle bell rock” hanno gareggiato anche Francesca Alotta, Deborah Johnson, Paolo Conticini, Jessica Morlacchi, Roberta Bonanno, Pierpaolo Pretelli, Rosalinda Cannavò, Gilles Rocca, Virginio, Valerio Scanu, Agostino Penna, Alessandro Greco, Leonardo Fiaschi e Valeria Marini.

Il vincitore è stato Virginio che ha ottenuto 75 punti con la sua imitazione di George Michael.

Ogni anno, ogni Natale… questa canzone non manca mai! 🎄 Virginio interpreta George Michael a #taleequaleshow pic.twitter.com/aJZzT2flNY — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) December 11, 2022

Loretta Goggi assente all'improvviso: il motivo

Grande assente della puntata di Natale e Quale Show è stata però Loretta Goggi. Lei che è la vera regina dello show di Carlo Conti presente fin dalla prima stagione, nel 2012, per quasi tutte le 86 le puntate, ieri non c'era. Il motivo è molto semplice: Loretta Goggi è bloccata a casa con l’influenza. Nulla di grave, per fortuna, tant’è che Goggi è anche intervenuta telefonicamente per salutare il pubblico, Carlo Conti ed il resto della giuria, che ha visto confermati Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. «Rimettiti presto», il messaggio del conduttore.

Vincere #taleequaleshow è sempre bello… ma vincere la puntata speciale di Natale è tutt’altra cosa per @VirginioNero ✌️ pic.twitter.com/59R0mpEW12 — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) December 11, 2022

Ma c'è stata qualche “novità” nel banco dei giudici per la puntata speciale di ieri: presente, infatti, Ubaldo Pantani nei panni di Paolo Fox, una delle sue più famose imitazioni; e Carolina Rey, già concorrente di Tale e Quale Show un paio di anni fa.