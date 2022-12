Renegades - Commando d'assalto, stasera in tv su Italia 1: cast e trama

Stasera in tv, lunedì 12 dicembre, su Italia 1 alle 21.20 sarà trasmesso Renegades - Commando d'assalto. La pellicola del 2017 di genere Thriller/Azione è diretta da Steven Quale, con J.K. Simmons, Sullivan Stapleton, Charlie Bewley, Sylvia Hoeks, Joshua Henry, Diarmaid Murtagh.

Renegades - Commando d'assalto: stasera in tv

In Bosnia, durante la guerra in Ex-Jugoslavia a metà degli anni '90, nei pressi di Sarajevo, un gruppo di Navy Seal compie azioni speciali, come catturare generali che si sono macchiati di crimini di guerra. Matt Barsen è al comando del team di Navy Seals il cui obiettivo è rintracciare e consegnare alla giustizia alcuni autori di crimini contro l'umanità. Di fronte alla cattura di spietati generali che si sono macchiati di crimini di guerra, gli uomini del commando si sentono frustrati. Si imbattono all’improvviso in una sfida inaspettata.

La trama

Quando uno dei membri della squadra scopre che nei pressi di un lago locale si trova, sul fondo, una grossa quantità di lingotti d'oro, Barsen e i suoi uomini decidono di recuperare il bottino per poi consegnarlo agli abitanti più colpiti dalla tragedia del conflitto. Ma la loro missione, che contravviene ad ogni regola, sarà ricca di insidie e difficoltà e la stessa Marina americana si metterà sulle loro tracce.