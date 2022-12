Delitti in Paradiso - Feste con delitto, stasera in tv su Rai 2: trama, cast e anticipazioni

Torna stasera in tv, lunedì 12 dicembre, la serie Delitti in Paradiso. Su Rai 2 alle 21.20 andrà in onda una puntata speciale a tema natalizio di durata extra (90 minuti) della serie tv franco britannica di genere poliziesca. Seguono le vicende legate all'ispettore londinese Richard Poole di Scatland Yard costretto ad adattarsi alla nuova vita a Saint Marie, uno sperduto atollo caraibico, dove è stato trasferito dal comando. Mentre tenta di risolvere anche i casi che gli vengono assegnati, Poole dovrà mettere da parte anche le sue abitudini e modi di fare per dar spazio a nuove esperienze e non sarà facile.

Stasera in tv su Rai 2: Delitti in Paradiso - Feste con delitto

Delitti in Paradiso – Feste con delitto racconta un insolito caso affrontato dal commissario Neville Parker, che stavolta sarà coadiuvato nelle indagini da un ex poliziotto in pensione con cui i rapporti – almeno all’inizio – saranno abbastanza conflittuali.

Trama

A pochi giorni da Natale, un tassista londinese di nome Colin riceve una cartolina di auguri con le parole “Philip Carlton è stato assassinato” scritte all’interno. Nel frattempo, a Saint Marie, il miliardario Philip Carlton è stato effettivamente trovato morto alla sua stessa festa di Natale.

C'è chi crede si tratti di un suicidio, ma l'autopsia rivela che il corpo è stato spostato dopo la morte.

Nella trama vengono shakerati una serie o di sospetti tra cui l’ex moglie di Carlton e la sua figlia viziata, la nuova giovane moglie di Carlton e il suo assistente di lunga data Bruce.

Il cast

Ralf Little, Elizabeth Bourgine, Danny John-Jules, Sara Cox, Mathew Baynton, Elizabeth Tan e Tessa Bonham Jones