Nancy Brilli a Io e Te: «Non mi ha mai amato, ho una voragine...». E Diaco si commuove

Nancy Brilli , il dolore segreto a Io e Te : «Non mi ha mai amato, ho una voragine...». Pierluigi Diaco si commuove. Oggi, l'attrice romana è stata ospite nel salotto estivo di Rai1 e si è raccontata a cuore aperto, dall'infanzia al successo nel mondo dello spettacolo. Nancy Brilli ha parlato anche di un momento molto duro della sua vita.

«Ho perso mia madre quando ero molto piccola - racconta -. Non ho mai sentito la sua presenza, ho pregato di sentirla, ma non ci sono riuscita. Convivo con la mia malinconia, è il mio troll. Quando mia madre è morta, la famiglia è esplosa, sono iniziati i litigi. Mi ha cresciuto una nonna che non mi ha mai amato particolarmente, mi vedeva come un peso. Ho una voragine per una mancanza d'amore. C'era anche una zia che mi diceva che ero volgare. Poi, il provino al Sistina per uno spettacolo di Enrico Montesano e la mia vita è cambiata».

Poi Nancy Brilli conclude parlando della fine della storia d'amore con Roy De Vita: «È stata una brutta sorpresa, avevo investito tutto in quella storia. Era il mio progetto famiglia. Sono contenta che i nostri figli siano ancora molto legati».

