Myrta Merlino e Bianca Berlinguer, la foto insieme e la frecciatina (velata) a Barbara D'Urso: «Attenti a quelle due»

A pochi giorni di partenza da Pomeriggio Cinque, per la precisione lunedì prossimo, non si placano le polemiche iniziate con l’addio forzato di Barbara D’Urso. Solo poche ore fa, l’ormai ex conduttrice ha augurato un in bocca al lupo alla collega Myrta Merlino, ma non senza qualche possibile frecciatina. Ora Myrta Merlino risponde alla collega, seppur in maniera velata.

Lo scatto

La conduttrice ha condiviso con i suoi followers un selfie inaspettato, con Bianca Berlinguer. Anche quest’ultima, giornalista e conduttrice televisiva, fa parte dei nuovi volti di Mediaset, in onda da martedì 5 settembre su Rete 4 (dopo anni trascorsi su Rai3 al timone del programma Cartabianca).

Il testo che accompagna alla foto è chiaro "attente a quelle due", con chiaro riferimento a una dimensione televisiva che mai ci saremmo aspettati, con l’assenza di alcuni dei conduttori che non potevano non essere associati ai canali televisi Mediaset.

La risposta a Barbara D’Urso

Myrta Merlino sta affrontando con emozione il conto alla rovescia per il suo debutto su Canale 5 nel programma "Pomeriggio 5", precedentemente condotto dalla padrona di casa Barbara d’Urso.

Questo nuovo inizio, in una nuova rete per la Merlino, è stato preceduto da un messaggio su Instagram in cui sembrava rispondere diplomaticamente alle dichiarazioni di Barbara D’urso, sulla gestione precedente del programma.

"Un’altra giornata di prove – scrive la nuova conduttrice – Sì lo ammetto, sono emozionata perché il Palatino è un luogo magico sia per la sua posizione ma anche perché qui si è fatta un pezzo di storia della televisione e soprattutto storia dell’informazione tv, basti pensare solo alle storiche staffette televisive di Costanzo e Mentana. E noi speriamo di costruire un altro bel pezzo di tv per voi".