Morgan fuori da X Factor, l'annuncio ufficiale di Sky: «Ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati». Che succede agli Astromare?

Ora è ufficiale: Sky Italia e Fremantle Italia hanno deciso, di comune accordo, di interrompere il rapporto di collaborazione con Morgan e la sua presenza a X Factor come giudice. Una valutazione fatta a seguito di «ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati», si legge nel comunicato delle aziende, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti, e delle numerose dichiarazioni susseguitesi anche in questi giorni. È imprescindibile che i concorrenti e il loro percorso restino al centro del programma. «Effetto immediato», lo spiega una nota Sky.

La musica e il talento - continua la nota - sono sempre stati e devono continuare a essere il motore fondamentale di X Factor, ed è prioritario che tutto si svolga in un ambiente di lavoro professionale e che il confronto, per quanto acceso, si esprima sempre nel rispetto reciproco.

La cultura

L'artista ieri aveva sottolineato di aver portato «un tripudio di cultura» nel talent in onda su Sky e riconoscendo «la genialità dei miei tre compagni di banco, senza i quali non sarebbe stata possibile una spettacolarizzazione della musica così». Morgan sottolineava «la levatura del repertorio che si è messo in scena» e si attribuiva il merito di aver alzato «l'asticella». Ecco il commiato dal programma Sky: «La mia missione da “007 al servizio della Rai” è ormai compiuta e X Factor sarebbe di fatto pronto per tornare in Rai, non penso che succederà perché merita che rimanga a Sky in una rete che ci ha creduto ed è giusto che ne goda i benefici. Io invece sono pronto per tornare a casa con StraMorgan, nel luogo da cui provengo, quello del servizio pubblico».

Che fine faranno gli Astromare?

«Gli Astromare stanno lavorando con la direzione musicale e il direttore creativo sulla prossima puntata, rimanendo concentrati e focalizzati sul loro percorso all’interno di X Factor», precisa Sky rispondendo su X ai telespettatori che si domandavano sul destino dell'unico gruppo rimasto ancora nella squadra di Morgan.