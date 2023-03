Serale Amici, Federica canta Tango (si blocca) e scoppia a piangere. La reazione (in diretta) di Tananai: «Grazie mi hai emozionato»

Ieri è andata in onda la prima puntata del Serale di Amici 22. Emozione e lacrime l'hanno fatta da padroni. Le esibizioni dei concorrenti del talent firmato Maria De Filippi si sono concluse con le eliminazioni di Morgan e di NDG. Quest ultimo è arrivato al ballottaggio finale con Federica Andreani che sulle note di Tango (il brano sanremese di Tananai) ha incantato lo studio portandosi a casa la vittoria della sfida. La cantante, appartenente alla squadra di Arisa, si è talmente commossa sulle note iniziali da dover riprendere fiato e continuare.

Tananai, una ragazza canta "Tango" in via del Corso: lui si avvicina e duetta con lei davanti alla folla incredula

Amici 22, Tananai ringrazia in diretta Federica

Non è stato un momento semplice per Federica. La cantante, infatti, non è riuscita a trattenere le lacrime e a metà canzone ha tentato di interrompere la performance perché la troppa emozione le impediva di proseguire con il brano. Si è fermata per alcuni secondi, riuscendo però a riprendere in mano l'esibizione e a portarla a termine con grande maestria e con la voce rotta dal pianto.

E anche Maria De Filippi le ha fatto i complimenti: «Hai continuato nonostante le lacrime, sei stata brava, davvero». Applausi fragorosi nel pubblico e commozione a catena del giurato Giuseppe Giofrè, al suo esordio sulla poltrona rossa insieme a Cristiano Malgioglio e Michele Bravi.

La reazione di Tananai

La forte emozione di Federica è arrivata dritta al cuore dell'autore del brano di Tango, Tananai. Il cantante, classificatosi quinto al Festival di Sanremo, ha condiviso il video dell'esibizione e con un cinguettio ha voluto congratularsi con la cantante per l'esibizione impeccabile nonostante le difficoltà: «Grazie Federica, mi hai fatto emozionare tanto». Nemmeno una settimana fa, un'altra cantante lo aveva colpito per la sua versione del brano, stavolta però per strada, non in tv. Il video girato per le vie di Roma con la loro esibizione improvvisata davanti una cassa poggiata sul marciapiede aveva generato una condivisione decisamente virale e Virginia Mingoli, questo il nome della busker, era finito subito in tendenza.

Il motivo delle lacrime

Secondo quanto scrivono gli utenti sui social, la cantante ha avuto un crollo emotivo durante l'esibizione non per il rischio e la paura di abbandonare la scuola di Amici ma per problemi di cuore: Federica e Piccolo G - altro concorrente dell'attuale edizione di Amici - formano una coppia. I due pare abbiano smesso di frequentarsi - anche se ai pomeridiani del talent show non era stato annunciato - e la rottura della loro storia d'amore ha fatto commuovere la cantante durante l'emozionante brano che parla di una storia d'amore vissuta a distanza.