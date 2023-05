Eurovision 2023, Ronciglione scende in piazza per tifare Marco Mengoni: maxischermo e pullman di fan

Ronciglione, la pioggia non ferma i fan di Marco Mengoni e tanto meno l'organizzazione della serata in piazza.

Nostante il maltempo la piazza Vittorio Emanuele, dove è stato installato un maxischermo, si sta animando in attesa dell'uscita sul palcoscenico dell'Eurovision 2023 Song Contest di Liverpool del cantantante ronciglionese. Per il vincitore di Sanremo sarà l'esordio in questa manifestazione canora.

Marco Mengoni all'Eurovision 2023: orario esibizione, età, orientamento sessuale e dismorfismo. Tutto quello che c'è da sapere sul cantante

Marco Mengoni, c'è fermento a Ronciglione

Sono arrivati nel pomeriggio pullman di fan dal Veneto e dalla Campania che hanno animato le vie del piccolo borgo. Si sono attrezzati anche bar e ristoranti che hanno aumentato i televisori all'interno delle sale per far vivere ai clienti il festival in programma su Rai 1 a partire dalle 21.

In occasione del festival di Sanremo, il maxi schermo era stato installato a teatro. Questa volta sarà la piazza a fare da cornice all'evento.