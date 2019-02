Matt Dillon arriva in Rai ospite di “Stracult Live Show”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un ospite d'eccezione in Rai. Il celebre attore americanosarà infatti in studio a, il magazine cinematografico di Rai2 condotto da Andrea Delogu, Fabrizio Biggio e Marco Giusti, in onda domani alle 23.30. Capace di attraversare i generi e i linguaggi, abile interprete di commedie quanto di film drammatici, Dillon racconterà del suo ultimo ruolo da protagonista: un singolare serial killer in, film diretto dal regista danese Lars Von Trier, a cui hanno preso parte anche Uma Thurman e l’indimenticabile Bruno Ganz, recentemente scomparso. Nel corso della puntata non mancheranno gli interventi ironici di G-Max e dei The Pills, le incursioni musicali degli Statale 66, le recensioni dei film in sala e l’intervista stracult, che sarà a Marina Suma, protagonista di tante commedie anni ‘80 e ‘90, a partire da “Sapore di mare” di Carlo Vanzina.