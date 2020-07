Filming Italy Sardegna Festival, Toby Jones: «Innamorato dell’Italia e di Matteo Garrone»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prosegue la terza edizione del Filming Italy Sardegna Festival, ideato e diretto da Tiziana Rocca, con l’arrivo di Toby Jones al Forte Village. Dal teatro ai grandi franchise cinematografici statunitensi, Toby Jones (grande amico di Matt Dillon , Presidente onorario della kermesse) ha recitato in tre saghe: Harry Potter, Hunger Games e nel Marvel Cinematic Universe, ma il suo grande amore resta Matteo Garrone: «Con Matteo ho lavorato ne Il Racconto dei Racconti, un film fantasy diretto e pensato in maniera molto diversa dai franchise a cui sono abituato. Mi sono divertito terribilmente con il personaggio che mi ha costruito, e sono sempre pronto quando mi vorrà in un suo film».Ospite del giorno anche Carol Alt, modella e attrice classe 1960, recentemente tornata sul grande schermo nel film Un figlio di Nome Erasmus. La Alt ha raccontato, durante le interviste, le difficoltà di ottenere ruoli sempre più interessanti con il passare degli anni, discorso che vale però esclusivamente per le donne: «alla mia età in genere ti offrono soltanto ruoli da nonna, ma non bisogna buttarsi giù, bisogna sempre cercare di cambiare le cose per il meglio».Presenti anche Nora Arnezeder, Guy Burnet, Joaquin De Almeida, Margherita Mazzuco e Gaia Girace de “L’amica geniale”.